На Луганщине от российских обстрелов погибли еще три мирных жителя

Сегодня трое жителей Луганщины погибли во время российских обстрелов, пожарные спасли из горящих домов еще 7 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что сегодня россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Золотое, Щедрищево. Погибшие люди — жители Рубежного и Щедрищево, которые армия России обстреливала с самого утра.



«По имеющейся информации, жертв больше, однако из-за постоянных обстрелов в некоторые районы спасатели не могут добраться. За день они потушили огонь в 10 жилых домах, куда произошли попадания снарядов врага. Это 4 многоэтажки и 6 частных домов. Из-под завалов эвакуированы 7 человек», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.



Глава области добавил, что в результате российского вторжения без электроэнергии остаются еще 95 312 потребителей Луганщины. Обесточены 32 населенных пункта области — 12 частично и 20 полностью.



Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов — 22 полностью и 5 частично.