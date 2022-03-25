Оккупанты склоняли главу Кириловки к сотрудничеству, но им отказали

Российские оккупанты пытались склонить к сотрудничеству руководство курортного поселка Кириловка Запорожской области и получили отказ. Об этом сообщил поселковый голова Кириловки Иван Малеев.
«Сегодня к нам заехали гости, представители РФ, военные. Представились "военная комендатура города Мелитополя". Естественно, предложили сотрудничать. На что мы, естественно, отказались. Поэтому я не знаю, насколько долго они дадут возможность нам еще работать», — рассказал он.
Чиновник призвал жителей Кириловки соблюдать спокойствие, отметив, что власти продолжают работу.