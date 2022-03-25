Ракетный обстрел Винницы: Оккупанты ударили по Командованию Воздушных Сил ВСУ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Виннице, сообщает пресс-служба военного ведомства.



Обстрел произошел сегодня, около 16:30.



«Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре», — говорится в сообщении.



Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

Последствия российского ракетного удара в Виннице. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ