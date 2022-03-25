США зафиксировали переброску российских военных из оккупированных районов Грузии в Украину

Российские военные перебрасывают в Украину войска, дислоцированные в Грузии, в качестве подкрепления. Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, передает CNN.



«США наблюдали «перемещение некоторого количества войск из Грузии», — сказал он журналистам, добавив, что Пентагон не может назвать количество перебрасываемых Москвой войск и сроки их переброски, так как не отслеживал их перемещения с воздуха.



Пентагон не знает, куда направятся войска из Грузии в Украине, сказал чиновник, отметив при этом, что Кремль заявил о приоритетности своей деятельности в регионе Донбасса.



По оценкам США, российские силы имеют 22 корабля в Черном море, и хотя 15 из них являются «надводными боевыми кораблями», чиновник сказал, что «большинство остальных — это амфибийные корабли».



«Мы видели, как они перемещаются в Азовское море для проведения десанта, чтобы попытаться пополнить запасы в Мариуполе, но мы не видели, чтобы они двигались на Одессу», — добавил чиновник.



Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году. Они располагаются на территориях непризнанных «республик» Абхазия и Южная Осетия.