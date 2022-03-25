Все крупные и ключевые города Донетчины находятся под контролем Украины — глава ОВА

На Донетчине все крупные и ключевые города остаются под контролем украинской власти и Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных Сил и украинской власти. Из города Волноваха, за который продолжались бои две недели назад, ВСУ отошли. Сейчас этого населенного пункта с его инфраструктурой не существует. Разбито большинство зданий и объектов инфраструктуры, и было переформатирование и перебазирование на другие позиции Вооруженных Сил», — сказал Кириленко.



При этом он уточнил, что другие населенные пункты, в том числе «многострадальный город-герой Мариуполь», удерживают украинские военные.

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