Российские оккупанты уничтожили детский реабилитационный центр в Мариуполе

Россияне разрушили детский реабилитационный центр в Мариуполе. Он был реконструирован до войны при поддержке международных партнеров, сообщает Мариупольский горсовет.



«Осенью 2021 года в Мариуполе после реконструкции открылся детский реабилитационный центр. Этот современный медицинский объект мы выстроили совместно с Европейским инвестиционным банком. Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь», — говорится в сообщении.



В горсовете подчеркивают, что пока враг с безразличием уничтожает Мариуполь, весь цивилизованный мир должен проявить высшую степень консолидации, чтобы остановить российское зло.