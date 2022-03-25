ГБР открыло около 200 уголовных производств по фактам коллаборантства и преступлений против нацбезопасности

Государственное бюро расследований открывает уголовные производства в отношении всех предателей и коллаборантов. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.



«С начала активной фазы войны России против Украины работниками Государственного бюро расследований уже было открыто около 200 уголовных производств по фактам совершения преступлений в отношении основ национальной безопасности», — сказала Сапьян.



По ее словам, около трети из этих 200 производств связаны с коллаборантами.



«ГБР занимается преступлениями, совершенными чиновниками на региональном уровне, а также представителями правоохранительных органов. Следует отметить, что массового перехода на сторону оккупантов нет», — отметила пресс-секретарь ГБР.



За коллаборантство грозит до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.



Она также сообщила, что фактически коллаборантов мало, в основном украинцы остаются верными своему государству.

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