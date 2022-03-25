Зеленский: Счет российских потерь в Украине уже превысил 16 тысяч убитыми

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне потеряли уже 16 тысяч убитыми в войне против Украины. Он также призвал российскую власть к результативным переговорам, а не затягиванию времени.



«Счет российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых, среди них и высшие командиры. Про убитых российских генерал-полковников или адмиралов пока не докладывали, но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть», — сказал Зеленский в видеообращении 25 марта.



Президент отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на Харьковском направлении, в Киевской области.



«Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логической мысли: надо говорить. Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибли. Для чего? Что это кому дает? Разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет должен быть гарантирован, территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми, а других украинский народ просто не примет», — подчеркнул Зеленский.