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Из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти еще почти 26,5 тысяч жителей города

25 марта 2022, 22:52

Из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти еще почти 26,5 тысяч жителей города

За неделю гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти почти 26,5 тысяч жителей блокадного города. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 25 марта.

Он отметил, что в целом в течение недели удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров. Всего спасено из заблокированных городов 37 606 человек, в том числе 26 477 мариупольцев.

«Ситуация в Мариуполе остается абсолютно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов, изображая, что вроде бы начали что-то раздавать людям», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что «о таком мерзком цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей нашего героического Мариуполя и других городов Украины» он будет и дальше очень детально информировать народы других стран.

«Все на планете должны знать, что делает Россия, чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой», — подчеркнул Зеленский.

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