Макрон вместе с Турцией и Грецией хочет организовать эвакуацию из Мариуполя

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя, который находится в блокаде с начала марта. Об этом сообщает bfmtv.

Макрон анонсировал масштабную гуманитарную операцию по эвакуации тех, кто хочет покинуть Мариуполь.

Он заявил, что по инициативе Франции состоится гуманитарная операция с Грецией и Турцией по эвакуации населения Мариуполя.

Кроме того, он добавил, что должен поднять этот вопрос перед Владимиром Путиным.