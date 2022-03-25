Зеленский рассказал, когда будут выплачены пенсии за апрель

Правительство уже начало финансировать выплату пенсий за апрель. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 25 марта.



«Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Уже завтра деньги будут у людей на карточках, а "Укрпочта" будет развозить наличные. Завтра-послезавтра выплата апрельских пенсий будет продолжаться и в других областях восточной и центральной части Украины. На днях волна выплат охватит всю страну», — сказал Зеленский.



Глава государства подчеркнул, что сейчас это один из приоритетов для руководства страны.



«Украинское государство выполняло и будет выполнять все обязательства перед нашими гражданами, перед нашими пенсионерами», — добавил президент.