В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Сколько человек погибло в Мариупольском драмтеатре. Горсовет опубликовал данные.

В Мариуполе оккупанты открыли штаб российской партии власти «Единая Россия».

Луганская область в огне и под обстрелами.

В Донецке под обстрелом был Кировский район города.

Украина и Россия 25 марта согласовали работу только двух гуманитарных коридоров.

В Донецке танк с российскими оккупантами врезался в маршрутку.

Минобороны РФ впервые с 3 марта «отчиталось» о своих потерях, и заявило, что «наши средства и силы будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса».

Зеленский обратился к Орбану.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают о переброске российских военных на территорию Беларуси.

Президент Турции говорит, что Украина и Россия близки к консенсусу. МИД Украины — отрицает.