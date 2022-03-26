В Донецке танк протаранил маршрутку. РФ меняет цели войны? Дайджест НД за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Сколько человек погибло в Мариупольском драмтеатре. Горсовет опубликовал данные.
- В Мариуполе оккупанты открыли штаб российской партии власти «Единая Россия».
- Луганская область в огне и под обстрелами.
- В Донецке под обстрелом был Кировский район города.
- Украина и Россия 25 марта согласовали работу только двух гуманитарных коридоров.
- В Донецке танк с российскими оккупантами врезался в маршрутку.
- Минобороны РФ впервые с 3 марта «отчиталось» о своих потерях, и заявило, что «наши средства и силы будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса».
- Зеленский обратился к Орбану.
- В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают о переброске российских военных на территорию Беларуси.
- Президент Турции говорит, что Украина и Россия близки к консенсусу. МИД Украины — отрицает.