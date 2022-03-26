Украина перейдет на летнее время 27 марта

Украина переходит на летнее время 27 марта. В последнее воскресенье месяца в 3 часа утра стрелки переведут на 1 час вперед.



Переход на летнее время проводится согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».



Украина переводит часы вместе с европейскими странами. Ежегодно часовую стрелку переводят в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад.



В последнее время многие страны отказываются от перевода часов. По данным исследований, это нарушает биологические ритмы человека, повышается угроза сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний.



В Верховной Раде тоже предлагали законопроекты по отмене перевода часов, но пока безрезультатно. Последний раз подобную инициативу вносил нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в марте 2021 года, но депутаты не поддержали его законопроект во втором чтении.



На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса группировки «ДНР» и «ЛНР» практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, с ночи 27 марта Киев и Донецк будут снова жить в одном часовом поясе.

Читайте также: Законопроект об отмене сезонного перевода часов в Украине готов к рассмотрению в Раде