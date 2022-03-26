В Украине сегодня будут работать 4 гуманитарных коридора

В субботу, 26 марта, из горячих точек Украины можно будет выехать по 4 гуманитарным коридорам. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.



Гуманитарные коридоры будут работать по следующим направлениям:

Фастов, Фастовец, Клеховка, Мытница, трасса м-05, Калиновка, Плесецкое (сельсовет ул. Центральная, 57, Плесецкое). Белогородка- Петрушки – Шпитьки – Мечта – Любимовка – Березовка – Севериновка (ул. И. Мазепы, 20, Севериновка). Белая Церковь –Фастов – Хомутец – Брусилов – Ставище – Небелица – Юров-Красная Слобода (торговый центр, ул. Л. Украинки, 46, Красная Слобода). Белая Церковь – Фастов – Брусилов – Кочерив – Белая Криница – Песковка – Бородянка (ул. Центральная, 331, Бородянка).

«Кроме того, будет работать пункт эвакуации в районе Романовского моста для приема эвакуированного пешим ходом населения города Ирпень», — добавили в городе.