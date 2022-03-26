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Верещук рассказала о гуманитарных коридорах из Донецкой и Луганской областей на 26 марта

26 марта 2022, 11:59

Верещук рассказала о гуманитарных коридорах из Донецкой и Луганской областей на 26 марта

На субботу, 26 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, в том числе из Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, из Мариуполя в Запорожье сегодня можно выехать на личном автотранспорте. Бесплатно дозаправиться можно в Бердянске по Мелитопольскому шоссе, 87б.

«Из-за блокирования автобусов на блокпостах сегодня централизованной эвакуации на автобусах не будет», — отметила Верещук.

В Бердянске работают штабы для помощи мариупольцам, телефоны: 3-72-76, 3-52-52, 097-551-59-17, 050-439-75-29. Для помощи в Запорожье: 095-220-41-11, 067-220-41-12, 0-800-503-508.

Маршруты эвакуации в Луганской области:

  • Лисичанск — Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Северодонецк — Бахмут. Место сбора: Дом культуры, ул. Химиков, 28.
  • Горское — Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное — Бахмут. Место сбора: ул. Чехова, 11.
  • Нижнее — Бахмут. Место сбора: улица Парковая, 13.
  • Попасная — Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

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