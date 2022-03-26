Усиленный комендантский час в Киеве и области отменили

Комендантский час в Киеве и области завтра днем, 27 марта, вводиться не будет. Обновленную информаци от военного командования озвучил мэр Виталий Кличко.



Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.



Днем в воскресенье по столице и в области можно будет передвигаться.

Сегодняя ранее Кличко объявил о длинном комендантском часе с вечера субботы до утра понедельника, который в последствии отменили.



Утром в Киеве без света остался Святошинский район. Из-за военных действий отключены две линии электропередачи в пригороде, сообщает столичная городская администрация. Ремонт пока невозможен, поскольку обстрел продолжается.



На правом берегу столицы возможно снижение давления подачи воды, поскольку обесточены три насосные станции.