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Усиленный комендантский час в Киеве и области отменили

Обновлено
26 марта 2022, 14:32

Усиленный комендантский час в Киеве и области отменили

Комендантский час в Киеве и области завтра днем, 27 марта, вводиться не будет. Обновленную информаци от военного командования озвучил мэр Виталий Кличко.

Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.

Днем в воскресенье по столице и в области можно будет передвигаться.

Сегодняя ранее Кличко объявил о длинном комендантском часе с вечера субботы до утра понедельника, который в последствии отменили.

Утром в Киеве без света остался Святошинский район. Из-за военных действий отключены две линии электропередачи в пригороде, сообщает столичная городская администрация. Ремонт пока невозможен, поскольку обстрел продолжается.

На правом берегу столицы возможно снижение давления подачи воды, поскольку обесточены три насосные станции.

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