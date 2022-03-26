В Киеве и области комендантский час снова будет в течение полутора суток

В Киеве и области снова объявлен длинный комендантский час с вечера субботы до утра понедельника. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен. И продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника – 28 марта», — говорится в сообщении.



По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам.



«Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать», — добавил Кличко.

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