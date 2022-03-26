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В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами

26 марта 2022, 13:48

В Славутич вошли российские оккупанты. Жителей города разгоняют стрельбой и светошумовыми гранатами

Митинг в Славутиче. Фото: горсовет Славутича Митинг в Славутиче. Фото: горсовет Славутича

В Славутич зашли российские войска. Жители города вышли на митинг против оккупантов с украинскими флагами.  

Люди собрались на главной площади и скандировали: «Славутич — это Украина», «Слава Украине», пели национальный гимн. Также митингующие развернули большой государственный флаг.

Российские военные стреляли в воздух и бросали светошумовые гранаты в людей, в результате один житель Славутича получил ранения во время митинга, сообщает «Украинская правда». Также есть раненые среди территориальной обороны.

Мэр города Юрий Фомичев пока не в плену — с 10 до 11 часов он был с людьми возле больницы.

По всему Славутичу висят украинские флаги.

«Жители города были удивлены, что на технике оккупантов изображен перечеркнутый круг и что на нем есть красные пометки. Люди предполагают, что это может быть белорусская техника. В городе видели подразделения росгвардии — на оккупированных территориях росгвардия запугивает жителей городов и разгоняет мирные акции протеста», — описал ситуацию в городе общественный активист Славутича Тимур.

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