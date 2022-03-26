Российский военный выстрелил в лицо 11-летней девочке, которую эвакуировали из Мариуполя

На одном из блокпостов в Запорожской области российский военный выстрелил в лицо 11-летней девочке, которую мама вывозила из Мариуполя. Об этом сообщается в репортаже CNN из больницы Запорожья.



До войны Милена (так зовут девочку) занималась гимнастикой и танцами. Когда начались бомбардировки Мариуполя, ее мама взяла девочку и на машине выехала из города, чтобы спастись от российских обстрелов.



Они проезжали множество блокпостов оккупантов, и на одном из них в городе Васильевка Запорожской области российский военный открыл огонь по машине и выстрелил в ребенка.



Мама Милены рассказывает, что водитель остановился, их заставили открыть двери и потребовали выйти из машины, подняв руки. И тогда она увидела, что случилось с девочкой. Их отправили в больницу в оккупированный Токмак, но потом перевезли в больницу Запорожья.



У Милены пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. По словам врачей, состояние девочки стабилизировалось и она выздоравливает, но ее психологическое самочувствие тяжелое, она часто плачет, боится различных звуков.



За последнее время в эту больницу поступило 9 раненых детей.



«Различные повреждения, различные травмы. Это травмы головы, травматические ампутации, пулевые ранения», — говорит врач-анестезиолог Иван Аникин.