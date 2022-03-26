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Оккупанты ударили ракетой «Точка-У» по Лисичанску и обстреляли Северодонецк

26 марта 2022, 15:14

Оккупанты ударили ракетой «Точка-У» по Лисичанску и обстреляли Северодонецк

Ракета «Точка-У» в Лисичанске. Фото: Сергей Гайдай Ракета «Точка-У» в Лисичанске. Фото: Сергей Гайдай

Сегодня, 26 марта, в день, когда было необходимо соблюдать режим «тишины», россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.  

По его словам, по Лисичанску Россия ударила ракетой «Точка-У» и «Градами».

«Спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и "Градами"», — рассказал Гайдай.

Он отметил, что в Северодонецке также сложная ситуация, там в результате артобстрелов горят несколько домов и объекты инфраструктуры, есть пострадавшие.

«Здесь пылает еще один продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов, повреждены гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина», — сообщил глава ОВА.

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