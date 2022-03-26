Российские оккупанты разрушили в Украине около 4500 домов и почти 400 учебных заведений

Россия с начала вторжения в Украину уничтожила около 4500 жилых домов, около 100 предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на брифинге в медиацентре «Украина».



Он отметил, что окончательный подсчет ущерба инфраструктуре можно будет произвести после прекращения военных действий и разминирования территорий. По его словам, согласно предварительным оценкам, потери могут достигать десятков миллиардов долларов, и эта сумма растет ежедневно.



Чернышев рассказал, что правительство уже работает над планом восстановления страны.



«Мы уже упростили процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры. Фактически делаем другую дерегуляцию в этом направлении, но для того, чтобы начинать физические работы с точки зрения восстановления, нам нужно, в первую очередь, разминирование территорий, очистку объектов, которые подвергались разрушениям», — сказал министр.



Он добавил, что после экспертного обследования будет определено, какие из объектов не подлежат восстановлению и должны быть демонтированы.