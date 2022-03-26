Байден понимает, что война в Украине определит ход истории ХХІ века, заявил Кулеба

Встреча Байдена с Кулебой и Резниковым в Варшаве 26 марта. Фото: Пресс-служба президента США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали его сегодняшней встречи с президентом США Джо Байденом в Польше. Соответсвующее видео глава МИД опубликовал в Facebook.



В частности, Кулеба заявил, что Байден отдает себе отчет в важности хода российско-украинской войны для судьбы мира в ХХІ веке.



«Это война тирании против свободного мира. Президент Байден сказал: происходящее в Украине изменит историю ХХІ века. Совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу — в пользу Украины, в пользу свободного мира», — подчеркнул он.



Второй, тезис озвученный президентом Байденом, по словам Кулебы, заключается в том, что «Соединенные Штаты непреклонно будут с Украиной во всем, абсолютно во всем, до нашей победы».



«Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, эта поддержка будет только расти», — отметил глава МИД.



Кулеба добавил, что Байден совместно с министром обороны США Ллойдом Остином и государственным секретарем Энтони Блинкеном «выразили свое личное восхищение мужеством и несокрушимостью каждого украинца».



Глава МИД Украины подчеркнул, что ни один партнер не сделал столько, сколько сделали США. По его словам, весь объем помощи и поддержки не может быть обнародован для СМИ.



Кроме того, на встрече Кулебы и министра обороны Алексея Резникова с Байденом, Остином и Блинкеном подняли вопрос введения дальнейших санкций США и других западных стран против РФ.