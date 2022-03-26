Украина требует через Красный Крест списки депортированных в Россию из Мариуполя

Украина потребовала через Красный Крест предоставить от России списки граждан, насильно вывезенных в РФ из Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Минреинтеграции официально обратилось к главе Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с требованием получить от России списки всех граждан Украины, которые были принудительно депортированы оккупантами из Мариуполя, и обеспечить для них возможность вернуться в Украину», — написал он в своем телеграм-канале.



По его информации, с начала широкомасштабного вторжения уже более 101 365 человек были эвакуированы из области на поездах, тысячи вывезены автобусами с линии разграничения.



Кроме того, вчера из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом выехали 2800 человек, еще 4 тысячи мариупольцев были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска в Запорожье.



«Ситуация в Мариуполе остается сложной: Россия продолжает уничтожать город из всех видов вооружений. Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подготовке гуманитарной операции по эвакуации Мариуполя совместно с Турцией и Грецией. Это дарит надежду на спасение десятков тысяч до сих пор остающихся в блокаде мариупольцев», — отметил Кириленко.

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