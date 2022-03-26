Российские силы обстреляли Красногоровку запрещенными кассетными боеприпасами

Красногоровку обстреляли кассетными боеприпасы. Фото полиции

Российские силы нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» по жилому сектору города Красногоровка. Об этом сообщила полиция Донецкой области.



Там отметили, что оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.



Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.

Полиция призывает жителей города "быть максимально осторожными" и не приближаться к боеприпасам. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей в результате обращения с кассетными боеприпасами.

Открыто уголовное производство по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).