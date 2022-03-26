Мальчик погиб в Донецкой области от прикосновения к осколку ракеты

Мальчик погиб от взрыва боевого элемента ракеты «Торнадо-С», лежавшего на земле в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщил Офис Омбудсмена.



«Снаряд сдетонировал и ребенок получил не совместимые с жизнью телесные повреждения», - сказано в сообщении.



По данным ведомства, 18 детей погибли, еще 29 - получили травмы от взрыва снарядов только в Донецкой области за месяц войны. Отмечается, что эти данные неточные, поскольку в некоторых населенных пунктах установить реальное количество погибших и травмированных пока невозможно.



В Офисе Омбудсмена подчеркнули, что многие взрывоопасные предметы остаются лежать на земле: обломки от снарядов и специальные механизмы, которые разрываются со временем. У детей естественное любопытство превышает чувство страха и самосохранения.



«Они подходят близко, пытаются разобрать или принести домой. Такие действия приводят к несчастным, страшным случаям. Поэтому так важно объяснить последствия подобных действий, научить правилам поведения в таких ситуациях. Это сохранит их жизнь», - говорится в сообщении.



В ведомстве призвали взрослых рассказывать детям об обращении со взрывоопасными предметами.



Также в Офисе Омбудсмена дали советы от полиции, что делать в случае обнаружения взрывоопасного устройства.



«Запрещено: приближаться к предмету; передвигать его или брать в руки; разряжать, бросать, ударять по нему; разжигать рядом костер или бросать в него предмет; приносить предмет домой, во двор, в школу. Необходимо немедленно сообщить в полицию, службу по чрезвычайным ситуациям по номеру 101 или взрослых о находке», - проинструктировали в полиции.