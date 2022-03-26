Байден: Мой месседж украинскому народу — мы с вами

Президент США Джо Байден заверил народ Украины в поддержке перед лицом агрессии России.



«Мой месседж народу Украины, и я передал его сегодня министру иностранных дел Украины и министру обороны Украины, которые сегодня здесь: мы стоим с вами», — сказал Байден, выступая в Варшаве.



В своей речи он подчеркнул, что «быстрая и суровая цена — единственное, что заставит Россию изменить свой курс».



«За дни этого вторжения Запад вместе выступил с санкциями, чтобы нанести ущерб экономике России», — напомнил Байден.



Он подчеркнул, что в результате беспрецедентных санкций экономика России сократится вдвое в ближайшие годы.



«Она оценивалась как 11-ая наибольшая экономика в мире перед этим вторжением, а вскоре даже не будет среди топ-20 в мире», — подчеркнул Байден.