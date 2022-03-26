Тростянец освобожден от российских оккупантов

Украинские войска освободили от российских оккупантов город Тростянец Сумской области. Об этом сообщили в 93-й ОМБр Холодный Яр.



«Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск», - сказано в сообщени.



Отмечается, что холодноярцам удалось изгнать из города «элиту» русских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало уничтожение командного пункта 96-й отдельной разведывательной бригады вместе с руководящим составом еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.



«Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации», - подчеркнули в 93-й ОМБр Холодный Яр.