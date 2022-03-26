ВСУ отразили 4 атаки захватчиков на востоке страны и уничтожили 5 танков

Украинские войска отразили четыре атаки российских захватчиков в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по состоянию на 20:00 26 марта. Об этом в сообщили в ОТГ «Восток».



«Потери врага составили: личного состава – до 60, танки – 5, БМП – 6, АТ – 1», - сказано в сообщении.



Отметим, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 марта ориентировочно составляли: личного состава – около 16 400 человек, танков – 575, боевых бронированных машин – 1640, артиллерийских систем – 293, РСЗО – 91, средств ПВО - 51 ед., самолетов – 117, вертолетов – 127, кораблей/катеров - 7. Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.