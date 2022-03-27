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Чернигов на грани гуманитарной катастрофы. Отсутствует отопление, электро- и водоснабжение и частично газ

27 марта 2022, 10:00

Чернигов на грани гуманитарной катастрофы. Отсутствует отопление, электро- и водоснабжение и частично газ

В Чернигове, где продолжаются активные бои, отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение. Газоснабжение осуществляется частично. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них один — из-за обстрелов российской армией населенных пунктов. С начала войны ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов.

За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, всего же с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов.

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