Чернигов на грани гуманитарной катастрофы. Отсутствует отопление, свет, вода и частично газ

В Чернигове, где продолжаются активные бои, отсутствует электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение. Газоснабжение осуществляется частично. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



За минувшие сутки в области зарегистрировано 8 пожаров, из них один — из-за обстрелов российской армией населенных пунктов. С начала войны ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов.



За сутки группа пиротехников ГСЧС 6 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, всего же с начала войны обнаружено и изъято 115 взрывоопасных предметов.

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