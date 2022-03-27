РФ потратила миллиарды на сеть пророссийских политиков в Украине, но те их кинули — Bellingcat

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но те их кинули на деньги. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой Youtub-канал «Продолжение следует».



«Сейчас мы заканчиваем одно расследование, вместе с Инсайдером, о том сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-то теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения.



Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня.



Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня.



Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали налом», — рассказал журналист.



По его словам, в итоге агентура не сработала: «И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули».



Грозев добавил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о запретите деятельности в Украине некоторых пророссийских партий было правильным, так как в их числе была российская агентура.



«Расследование дало нам понимание правильности решения Зеленского закрыть определенное количество партий, потому что мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы из 150 ФСБшников. Так что, очевидно, это совершенно неаутентичные партии они курировались ФСБ», — сказал он.