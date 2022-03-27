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Новая «обувь на берегу Дуная». В память о погибших мариупольцах жители Будапешта провели акцию

27 марта 2022, 17:31

Новая «обувь на берегу Дуная». В память о погибших мариупольцах жители Будапешта провели акцию

Сегодня, 27 марта, в Будапеште состоялась акция памяти погибших от рук российских военных в Мариуполе. Акция прошла возле мемориала «Обувь на берегу Дуная», который чествует память венгерских евреев, убитых нацистами.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви.

«В память о минимум 300 женщинах, детях и стариках, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на убежище в Драматическом театре в центре Мариуполя», – рассказал министр.

Кулеба напомнил речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС.

«Он призвал понять, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21 веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944-1945 годах. Этот призыв отозвался в сердцах не только украинцев, но и многих европейцев и венгров», – написал Кулеба.

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Глава украинского МИДа отметил, что сейчас мало сочувствовать, а нужно «конкретными делами доказать», что Европа не допустит подобных преступлений против человечества.

Глава МИД Украины призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против РФ, предоставить Украине все необходимое оружие, загнать Россию в еще более глубокую изоляцию, поддерживать Украину во всем до самой победы.

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16 марта российские войска сбросили сверхмощную бомбу в центре Мариуполя на Драматический театр, где скрывались потерявшие дома местные жители.

18 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе. 

В результате бомбардировки погибли минимум 300 человек. 

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