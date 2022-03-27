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Ядерная установка в Харькове повреждена при обстреле российских войск

27 марта 2022, 19:06

Ядерная установка в Харькове повреждена при обстреле российских войск

Ядерная подкритическая установка (ЯПУ) «Источник нейтронов» в Харькове повреждена в результате очередного обстрела российскими войсками. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) сообщает, что значительно повреждена теплоизоляционная обшивка здания, также зафиксировано частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.

«Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений», – отметила инспекция в сообщении в Facebook.

При этом ГИЯРУ подчеркнула, что вероятность новых повреждений ядерной установки остается высокой из-за постоянных обстрелов.

Она отметила, что персонал пытается устранить последствия боевых действий. Оборудование ядерной установки поддерживают насколько это возможно в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок площадки.

ГИЯРУ в очередной раз подчеркнула, что «Источник нейтронов», как любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

«Продолжение обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий», – предупреждает ДИЯРУ.

«Источник нейтронов» был обстрелян в субботу, 26 марта. К тому времени оценить масштабы повреждений было невозможно из-за боевых действий.

С 24 февраля этого года ядерная подкритическая установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

Вечером 10 марта в результате российской бомбардировки были повреждены линии электроснабжения, что заставило прекратить электропитание «Источника нейтронов», которое до сих пор не восстановлено.

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