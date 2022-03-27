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Чемпион мира погиб в бою за Мариуполь

27 марта 2022, 21:56

Чемпион мира погиб в бою за Мариуполь

Российские оккупанты убили защитника Мариуполя, чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала. Об этом сообщил его тренер Олег Скырта в Facebook.

«К сожалению, война забирает лучших. 25 марта, защищая город Мариуполь в составе Отдельного отряда специального назначения «Азов», погиб Максим «Пистон» Кагал – первый чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый чемпион мира по кикбоксингу славном городе Кременчуге, первый чемпион мира по кикбоксингу ICKA среди взрослых в составе cборной команды Украины и просто честный и порядочный человек!», - написал тренер чемпиона.

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