За неделю украинские военные отбили 63 атаки российских войск на Донбассе

За прошедшую неделю, с 21 по 27 марта, украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил отбили 63 атаки российских военных и незаконных вооруженных формировании. Об этом сообщили в штабе ООС.



Украинские военные уничтожили 220 единиц техники и патрульный катер, сбили вертолет, 14 самолетов и 7 беспилотников.



«Всего в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеских атаки. Наши военнослужащие уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника. Воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП-3 оккупантов», – говорится в сводке.



Также отмечается, что в течение текущих суток отбито 5 атак оккупантов.



«Сегодня, 27 марта, украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника», – сказано в сводке.