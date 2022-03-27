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Из Мариуполя и Рубежного сегодня удалось вывезти более тысячи человек

27 марта 2022, 23:49

Из Мариуполя и Рубежного сегодня удалось вывезти более тысячи человек

За воскресенье, 27 марта, по двум гуманитарным коридорам в Украине выехали 1 099 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Также данную информацию озвучила вице-премьер, глава министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«По гуманитарному коридору из города Рубежное в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная. Удалось также вытащить наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и из укрытия школы №5», – отметила министр.

Из Мариуполя на собственных автомобилях выехали 586 человек, из Луганской области эвакуировано 513.

Завтра продолжится эвакуация мариупольцев автобусами из Бердянска.

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