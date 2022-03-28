Обновление:

Сегодня гуманитарные коридоры действовать не будут – украинская разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

На сегодня, 28 марта в Украине согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Названо семь маршрутов. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.



Эвакуация запланирована из Мариуполя в Запорожье (Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка-Каменское - Запорожье), из Бердянска в Запорожье (Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье).



«15 автобусов для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на российском блокпосте на въезде в город Бердянск. После сбора людей в месте для эвакуации в городе Бердянск автобусы отправляются по маршруту в город Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя», - сообщила министр.



Также Шостки Сумской области в Полтаву (Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава), из Конотопа Сумской области в Полтаву (Конотоп - Шевченково - Хмелев - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны).



Из поселка Большая Писаревка Сумской области в направлении города Полтава (Великая Писаревка - Ахтырка - Хухра - Котельва). Из поселка Краснополье Сумской области в направлении города Полтава (Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Недригайлов - Ромны - Лохвица - Лубны).



Из города Ямполь Сумской области в направлении города Конотоп Сумской области (Ямполь - Усок - Мироновка - Шостка - Воронеж - Грузское - Кролевец - Мутин - Казацкое - Бочечки - Конотоп).