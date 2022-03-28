Песков: Встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать встречи президентов России и Украины после российско-украинских переговоров, которые должны пройти в Стамбуле. Об этом пишет российский «Интерфакс».



Он также сказал, что тема обмена военнопленными не является предметом российско-украинских переговоров.



«Это [обмены пленными] не для переговоров между двумя делегациями. Поэтому ответ нет», - сказал Песков.



Представитель Кремля отметил, что новый раунд переговоров может состояться во вторник в Турции.



«Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы, по-прежнему, придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», - добавил он.



Он воздержался от ответа на вопрос, какие у Москвы надежды в отношении грядущих переговоров.

Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что очередной раунд переговоры Украина-РФ стартует во вторник в Турции.