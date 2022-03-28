Переговоры Украины и России в Турции начнутся во вторник

Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией стартует во вторник в Турции. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа», член украинской делегации Давид Арахамия.



«Мы пока находимся в дороге. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается достаточно поздно, наверное, очень поздно. Они [российская делегация] тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то в районе 21, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах», — рассказал Арахамия агентству «Интерфакс-Украина».



Ранее ожидалось, что очередной раунд переговоров в очном режиме начнется 28 марта в Турции.