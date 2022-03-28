Минэкономики: Ущерб от вторжения России в Украину оценивается в 565 млрд долларов

Сумму потерь от российского вторжения в Украину Министерство экономики оценивает в 564,9 млрд долларов. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.



По ее словам, в настоящее время структура разрушений выглядит следующим образом:



- 119 млрд долларов – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены около 8 тысяч км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

- 112 млрд долларов – потери ВВП в 2022 году;

- 90,5 млрд долларов – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тысяч автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

- 80 млрд долларов – потери предприятий и организаций;

- 54 млрд долларов – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

- 48 млрд долларов – потери госбюджета.



При этом Свириденко добавила, что с каждым днем войны эти цифры растут.



Она подчеркнула, что Украина будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат.