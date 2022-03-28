«ДНР» заявила о повреждении здания «Миндоходов» в результате обстрела

Группирорвка «ДНР» заявила, что сегодня уром был обстрелян Киевский район Донецка из реактивной и ствольной артиллерии. В результате обстрелов есть повреждения жилых и административных зданий, заявил сепаратистский «мэр» города Алексей Кулемзин.



В частности, повреждено остекление здания по улице Артема, 114, где расположено «министерство доходов и сборов ДНР». Также повреждены дома по улицам Орбиты, Артема, Волновахской, Великозаводской, а по Орбиты, 295 и Киевскому проспекту, 45 перебиты газопроводы.



Отмечается, что два человека получили травмы в результате утреннего обстрела Киевского района. Один из пострадавших самостоятельно обратился в таравмпункт, второй — доставлен в городскую больницу № 20.



В «СЦКК ДНР» заявили, что обстрелом также были обесточены 78 трансформаторных подстанций и 5 котельных. Без электроснабжения — порядка 10 тысяч абонентов.