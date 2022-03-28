Компании будут расплачиваться с Россией за газ в рублях — Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компании будут расплачиваться с РФ за газ в соответствии с имеющимися договорами, которые в основном номинированы в евро. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.



«У нас такая ситуация сейчас, что надо просто выполнять контракты», — продолжил канцлер.



Он также напомнил, что Германия пытается как можно скорее отказаться от газа, нефти и угля из РФ.



Ранее в понедельник министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 сочли требование России оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов и намерены призывать компании не выполнять его.