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«Я их уничтожу». Путин отреагировал угрозой на записку Зеленского — The Times

28 марта 2022, 21:28

«Я их уничтожу». Путин отреагировал угрозой на записку Зеленского — The Times

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. Украинский президент якобы передал условия мира от Киева. Об этом пишет The Times, передает УНИАН.

Отмечается, что Абрамович передвигался между Турцией, РФ и Украиной как посредник между Зеленским и Путиным. В Стамбуле российский олигарх провел встречу с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном.

«Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе», — пишет издание.

Представитель Эрдогана выдвинул идею, что Крым и Донбасс могут быть в «долгосрочной аренде» у Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании. При этом издание сообщает, что Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.

Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: «Передайте ему, что я их уничтожу».

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