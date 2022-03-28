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ООН предлагает Украине и РФ свое посредничество для гуманитарного соглашения

28 марта 2022, 22:41

ООН предлагает Украине и РФ свое посредничество для гуманитарного соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил посредничество Организации для заключения соглашения о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ. Об этом он сообщил в понедельник, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

Генсек ООН поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить с Киевом и Москвой возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации.

Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину месяц назад война привела к «бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители».

"Необходимо положить этому конец. Организация Объединенных Наций делает все от нее зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война. Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости, — подчеркнул Гутерриш.

Он также призвал к немедленному гуманитарному перемирию, чтобы добиться прогресса в ходе политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения.

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