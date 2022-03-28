ООН предлагает Украине и РФ свое посредничество для гуманитарного соглашения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил посредничество Организации для заключения соглашения о гуманитарном перемирии между Украиной и РФ. Об этом он сообщил в понедельник, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.



Генсек ООН поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить с Киевом и Москвой возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации.



Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину месяц назад война привела к «бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители».



"Необходимо положить этому конец. Организация Объединенных Наций делает все от нее зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война. Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости, — подчеркнул Гутерриш.



Он также призвал к немедленному гуманитарному перемирию, чтобы добиться прогресса в ходе политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения.