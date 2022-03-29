Госспецсвязь отчиталась о нейтрализации «мощной кибератаки» на «Укртелеком»

«Укртелеком» подвергся «мощной кибератаке», которую удалось нейтрализовать. Об этом сообщила Госспецсвязь.



Там отметили, что для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов Вооруженным силам Украины, другим военным формирований и пользователям критической инфраструктуры, «Укртелеком» временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов.



«Специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на ситуацию, благодаря чему атака была отбита. Теперь Укртелеком имеет возможность начать возобновление предоставления услуг клиентам», — резюмировали в ведомстве.