Сегодня заявлена работа трех гумкоридоров в Украине

Сегодня, 29 марта, заявлена работа трех гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



1) Из Мариуполя в Запорожье можно выехать на собственном автотранспорте.



Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Украинская сторона рассчитывает, что к вечеру они доберутся в город.



По адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.



Также в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

(097) 551-59-17

(050) 439-75-29

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

2) Из Мелитополя в Запорожье.



Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, улица Алексеева, 12

3) Из Энергодара в Запорожье в сопровождении машины выехала ГСЧС колонна людей на частном транспорте.



Место формирования колонны — напротив горсовета, улица Курчатова, 14. Также в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из города Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.