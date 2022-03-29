В Чернигове уже погибло от 350 до 400 человек, заявил мэр

По данным городского головы Чернигова Владислава Атрошенко из-за боевых действий в городе уже погибло от 350 до 400 человек. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона



«У нас погибло уже 350 людей в городе. Это не окончательные данные. У нас сейчас переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь будут более детальные цифры. Думаю, то эта цифра уже около 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело это все переносить», - сказал Атрошенко.



Кроме того, мэр сообщил, что в двух больницах города находится более 400 раненых и каждый день после обстрелов в медучреждения поступает около 40 раненых, большинство из которых гражданские лица.