В Мариуполе погиб чемпион Украины по водному поло и капитан национальной сборной

В Мариуполе, который с начала войны находится в оккупации, 17 марта погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский. Об этом сообщил его отец Александр Обединский, передает MRPL.CITY.



Евгений Обединский был многократным чемпионом Украины по водному поло и капитаном национальной сборной Украины. У спортсмена было трое детей.



«17 марта 2022 года в Мариуполе погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким отзывчивым сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды Ильичевец, капитаном национальной сборной Украины», — сообщил он.



Отмечается, что в последнее время спортсмен боролся опухолью голоного мозга.