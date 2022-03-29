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В Кремле надеются, что судьба переговоров с Украиной определится «сегодня-завтра»

29 марта 2022, 13:12

В Кремле надеются, что судьба переговоров с Украиной определится «сегодня-завтра»

Во вторник-среду будет ясно, дают ли переговоры между Россией и Украиной в Турции что-то «обещающее». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет», — сказал Песков журналистам.

Так он проккомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о бессмысленности переговорного процесса.При этом он заявил, что «специальная военная операция — а денацификация является одной из целей этой операции — она продолжается».

Песков также подтвердил, что бизнесмен Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах с одобрения двух сторон, но он не является официальным членом делегации РФ.

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры украинской и российской делегаций, они проходят во дворце «Долмабахче».

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