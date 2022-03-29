В «ДНР» заявили о 67 погибших мирных жителях за время эскалации

С начала обострения конфликта на Донбассе в середине февраля и последующего российского вторжения на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 67 мирных жителей. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Там отметили, что ранения различной степени тяжести получили 742 мирных жителя, 487 — с недавно захваченных российскими силами территорий Донецкой области, в том числе 53 ребенка.



Утверждается, что в указанный период вследствие обстрелов повреждены 1765 жилых домостроений, 457 объектов гражданской инфраструктуры, 246 автомобилей.



В «ДНР» заявил, что под обстрелами практически ежедневно север и запад Донецка, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и их предместья.

На подконтрольной Украине части Донецкой области предварительно известно о 130 убитых мирны жителях и 527 раненых. При этом точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.